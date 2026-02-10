Con l’arrivo della 25ª giornata di Serie A, il campionato si riaccende con partite importanti. Pisa riceve la visita del Milan, mentre l’Inter ospita la Juventus in uno dei match più attesi del weekend. Le squadre si preparano a scendere in campo, e i tifosi sono pronti a vivere un’altra giornata di emozioni e sfide decisive.

La 24ª giornata di Serie A si è appena conclusa, caratterizzata dall'assenza di Milan e Como. Il match tra Meneghini e Lariani verrà recuperato mercoledì 18 febbraio, ma non c'è tempo per rilassarsi: è già iniziato il countdown per la 25ª giornata, un turno pieno di scontri interessanti, sia per la zona alta della classifica che per la lotta salvezza. Ecco, di seguito, i match del week-end. Il turno si aprirà venerdì alle 20:45 con Pisa-Milan. I rossoneri sono pronti a tornare in campo e lo faranno nella sfida della 'Cetilar Arena'. Vietato sbagliare: servono i 3 punti per rimanere in scia con l'Inter. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Serie A, verso la 25ª giornata: Pisa-Milan, Inter-Juventus e tanto altro

La Lega calcio ha ufficializzato anticipi e posticipi fino alla 26esima giornata di campionato, che si chiuderà il 23 febbraio.

