Dopo 24 giornate di campionato, la classifica di Serie A si è fatta più chiara. Il Milan mantiene il secondo posto, anche se deve ancora recuperare la partita col Como. La lotta per lo scudetto e la salvezza si fa più intensa, e le prossime settimane saranno decisive per decidere chi potrà davvero sognare in grande e chi dovrà lottare per non retrocedere.

Dopo 24 giornate, la classifica di Serie A sta finalmente prendendo forma. Manca ancora tanto alla fine, eppure iniziano ad arrivare i primi verdetti, sia per quanto riguarda la parte alta che per quella più bassa del tabellone. Ogni partita può cambiare tutto, soprattutto per il Milan, che si trova in bilico tra la vetta e il quarto posto. L'Inter è in vetta alla Serie A con 58 punti, 12 vittorie nelle ultime 13 partite. A seguire, c'è proprio il Milan: i rossoneri sono al secondo posto con 50 punti, ma dovranno recuperare il match contro il Como, in programma il 18 febbraio. Fra il terzo e il quinto posto ci sono tre squadre in tre punti: Napoli (49), Juventus (46) e Roma (46).

© Pianetamilan.it - Serie A, la classifica dopo 24 giornate: dai sogni di scudetto alla lotta per non retrocedere

Dopo quindici turni di Serie A, la classifica si è scompaginata più volte, con quattro squadre che si sono alternate al primo posto.

Gabriele Oriali, responsabile della gestione della prima squadra del Napoli, ha commentato la corsa allo scudetto in Serie A, evidenziando l’Inter tra le favorite.

