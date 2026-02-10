Sepp Kuss | Il ritiro di Simon Yates ha cambiato i nostri piani

Sepp Kuss si prepara a correre con più responsabilità dopo il ritiro di Simon Yates. La squadra Visma-Lease a Bike perde un elemento chiave e il nome di Kuss diventa ancora più centrale nei piani futuri. La vittoria alla Vuelta 2023 gli ha dato fiducia, ma ora sa che dovrà fare ancora di più per coprire l’assenza di Yates. La corsa si fa più difficile, ma Kuss si mostra deciso a non mollare.

Roma, 10 febbraio 2026 - Gregario con licenza di vincere: si tratta del profilo di Sepp Kuss, come da indicazioni date dal clamoroso trionfo a sorpresa della Vuelta 2023 e forse anche dal ritiro inaspettato di Simon Yates che toglie dalla rosa della Visma-Lease a Bike una carta molto importante. Se il britannico, vincitore del Giro d'Italia 2025, potrebbe aver sofferto la pressione eccessiva, lo statunitense dovrebbe invece incarnare la capacità di mantenere il perfetto equilibrio tra due ruoli delicati e importanti in seno a una squadra ciclistica. Le dichiarazioni di Kuss. Intercettato dai microfoni di Marca, è stato lo stesso nativo di Durango ad ammettere di non avere problemi a rappresentare un doppio jolly per la formazione olandese, pur confessando che tra le vesti di gregario e quelle di capitano esiste una differenza importante e impossibile da ignorare.

Sepp Kuss commenta il ritiro di Simon Yates, evidenziando come l’atleta abbia il suo modo di affrontare le decisioni.

La notizia del ritiro di Simon Yates, annunciato a pochi giorni dal Tour Down Under 2026, ha sorpreso la squadra Visma-Lease a Bike, complicando i loro piani per l’inizio della stagione.

