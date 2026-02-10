Sepolcro di Don Pedro di Toledo e Basilica Reale pontificia di San Francesco di Paola | Percorso nei segreti Esoterici

L’Associazione DE REBUS NEAPOLIS apre le porte di un percorso tra i segreti nascosti nel Sepolcro di Don Pedro di Toledo e nella Basilica di San Francesco di Paola a Napoli. La città si svela ancora una volta, questa volta attraverso storie e misteri che si celano tra le sue mura. Un viaggio che invita a scoprire aspetti poco noti di luoghi simbolo, con un itinerario che unisce storia, fede e segreti esoterici.

L'Associazione DE REBUS NEAPOLIS e lieta di presentarvi un nuovo ed entusiasmante percorso esoterico in una Napoli che è sempre stata una città dai mille volti, e tra questi di certo non mancano anche quelli più oscuri e segreti. Un cammino alla scoperta di luoghi sacri che custodiscono antichi.

Questa sera alle 19, nella Basilica Reale di San Francesco di Paola a Napoli, si terrà il concerto “The Guitar Quintet”, un evento che celebra l’amicizia musicale tra Italia e Bénin.

