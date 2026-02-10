Toni Kroos non ha mai nascosto le sue opinioni e anche questa volta non si tira indietro. Durante un’intervista, il centrocampista tedesco ha detto chiaramente che senza Cristiano Ronaldo, il campionato saudita perderebbe molto del suo fascino internazionale. Kroos ha sottolineato che il portoghese ha portato grande visibilità e interesse, e la sua assenza potrebbe indebolire l’appeal della lega.

toni kroos non ha mai tratto le sue opinioni con tentennamenti, e anche in questa occasione ha espresso una valutazione netta sull'evoluzione della saudi pro league. l'ex centrocampista che ha vestito le maglie di real madrid e bayern monaco, ora ritirato nell'estate 2024, affronta il tema della crescita del campionato saudita e delle implicazioni sul panorama internazionale. la critica puntuale riguarda la trasformazione del campionato saudita, che negli ultimi anni ha attirato figure di alto profilo e giovani talenti in cerca di nuove opportunità. la lega ha ampliato la sua visibilità, ma le dinamiche di attrazione non mancano di suscitare dibattito tra chi osserva il mercato internazionale.

Cristiano Ronaldo ha deciso di non allenarsi più con l'Al-Nassr, in segno di protesta.

