Senza biglietto assale a morsi la controllora in 6 per fermarlo | panico sulla Circumvesuviana

Da fanpage.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 30 anni ha cercato di salire su un treno della Circumvesuviana senza biglietto, ma è stato subito fermato. Quando ha capito che non poteva passare, si è scagliato contro la controllora e l’ha anche morso. Sono intervenuti poliziotti e militari dell’Esercito, che hanno avuto bisogno di sei persone per bloccarlo e portarlo via. La scena si è trasformata in un vero caos, con i presenti spaventati e increduli.

Un 30enne voleva salire sul treno della Circumvesuviana senza biglietto. Bloccato da poliziotti ed Esercito, sono servite 6 persone per fermarlo. Ferita una controllora di Eav.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Circumvesuviana Controllo

Panico in Italia, cittadino assale il sindaco davanti a tutti. Caos totale

Panico al circolo, minacce e spintoni contro i carabinieri: spray al peperoncino per fermarlo

In un circolo di Pisa, un episodio di tensione ha portato all'intervento dei carabinieri, con minacce e spintoni.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Circumvesuviana Controllo

senza biglietto assale aSenza biglietto, assale a morsi la controllora, in 6 per fermarlo: panico sulla CircumvesuvianaUn 30enne voleva salire sul treno della Circumvesuviana senza biglietto. Bloccato da poliziotti ed Esercito, sono servite 6 persone per fermarlo. Ferita una controllora di Eav. fanpage.it

Senza biglietto fa scoppiare una rissa, conducente costretto a fermare il busAncora un episodio di violenza, per fortuna senza gravi conseguenze, a bordo di un pullman della Steat, ma che ... msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.