Senza biglietto assale a morsi la controllora in 6 per fermarlo | panico sulla Circumvesuviana
Un uomo di 30 anni ha cercato di salire su un treno della Circumvesuviana senza biglietto, ma è stato subito fermato. Quando ha capito che non poteva passare, si è scagliato contro la controllora e l’ha anche morso. Sono intervenuti poliziotti e militari dell’Esercito, che hanno avuto bisogno di sei persone per bloccarlo e portarlo via. La scena si è trasformata in un vero caos, con i presenti spaventati e increduli.
Un 30enne voleva salire sul treno della Circumvesuviana senza biglietto. Bloccato da poliziotti ed Esercito, sono servite 6 persone per fermarlo. Ferita una controllora di Eav.🔗 Leggi su Fanpage.it
