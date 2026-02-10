Senza biglietto assale a morsi la controllora in 6 per fermarlo | panico sulla Circumvesuviana

Un uomo di 30 anni ha cercato di salire su un treno della Circumvesuviana senza biglietto, ma è stato subito fermato. Quando ha capito che non poteva passare, si è scagliato contro la controllora e l’ha anche morso. Sono intervenuti poliziotti e militari dell’Esercito, che hanno avuto bisogno di sei persone per bloccarlo e portarlo via. La scena si è trasformata in un vero caos, con i presenti spaventati e increduli.

