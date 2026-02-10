Semestre filtro nuove agevolazioni per gli studenti rimasti fuori da Medicina e iscritti ai corsi affini

Da palermotoday.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli studenti che hanno partecipato al semestre filtro ma non sono riusciti a entrare a Medicina riceveranno un aiuto concreto. Il rettore ha firmato un decreto che permette loro di non frequentare le materie dei primi sei mesi, senza perdere l’accesso ai corsi affini. La decisione mira a dare una possibilità in più a chi si è trovato escluso dall’iscrizione a Medicina, alleggerendo il peso degli esami iniziali.

Un aiuto in più per gli iscritti al semestre filtro ma rimasti fuori da Medicina. Un decreto del rettore dispone l'esonero dall’obbligo di frequenza per le materie dei primi sei mesi per gli studenti che non sono rientrati tra gli aventi diritto all’immatricolazione ai corsi di Medicina e.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su SemestreFiltro

Medicina, oggi il primo esame per gli iscritti al semestre aperto: resteranno fuori 40mila studenti

Medicina, via al semestre filtro. Oltre mille iscritti per la prima prova. La carica degli studenti da mezza Italia

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Passato il semestre filtro in Italia, finisci in Albania a 10000 euro. Sorpresa a medicina!

Video Passato il semestre filtro in Italia, finisci in Albania a 10000 euro. Sorpresa a medicina!

Ultime notizie su SemestreFiltro

Argomenti discussi: Valetina Boscaro, le motivazioni dei giudici per lo sconto di pena alla giovane che uccise il fidanzato: Picchiata dal compagno; Semestre filtro di Medicina nel caos: migliaia di studenti ricorrono contro il sistema.

semestre filtro nuove agevolazioniDietro le quinte del semestre filtro di Medicina a Palermo, perché la riforma anti test ha scatenato il caosValanga di ricorsi e posti rimasti vuoti, oltre 300 studenti ammessi con riserva: per accedere devono recuperare i crediti dei test non superati. Per altri si sono aperte le porte dei corsi affini com ... palermotoday.it

Medicina e il semestre filtro, il rebus delle nuove modalitàImmatricolarsi a Medicina quest'anno sarà più complicato del previsto. Un nuovo decreto ministeriale appena emanato modifica le regole di accesso dopo il semestre aperto, allargando le maglie, ma ... rainews.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.