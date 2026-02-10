Semestre filtro nuove agevolazioni per gli studenti rimasti fuori da Medicina e iscritti ai corsi affini

Gli studenti che hanno partecipato al semestre filtro ma non sono riusciti a entrare a Medicina riceveranno un aiuto concreto. Il rettore ha firmato un decreto che permette loro di non frequentare le materie dei primi sei mesi, senza perdere l’accesso ai corsi affini. La decisione mira a dare una possibilità in più a chi si è trovato escluso dall’iscrizione a Medicina, alleggerendo il peso degli esami iniziali.

Un aiuto in più per gli iscritti al semestre filtro ma rimasti fuori da Medicina. Un decreto del rettore dispone l'esonero dall'obbligo di frequenza per le materie dei primi sei mesi per gli studenti che non sono rientrati tra gli aventi diritto all'immatricolazione ai corsi di Medicina e.

