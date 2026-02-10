selfvoice - Rassegna degli autori indipendenti a Cascina

Un weekend a Cascina dedicato agli autori indipendenti. La rassegna mette in mostra le storie che nascono fuori dai circuiti tradizionali, con autori che scrivono per passione, necessità e visione personale. Un’occasione per ascoltare voci autentiche e scoprire nuove penne che sfidano il mercato mainstream.

Un weekend dedicato alle penne indipendenti,alle storie che nascono fuori dai circuiti tradizionalie alla voce autentica di chi scrive per necessità,passione e visione. Presentazioni, interviste, firma copiee incontri dedicati al mondo della scrittura,delle fiere e dell’editoria indipendente. #selfvoice nasce dall’ascolto di un fenomeno in crescita: l’autoproduzione editoriale, oggi presente anche nei grandi appuntamenti nazionali. Durante la pausa pranzo e l’aperitivoci si sposta di pochi passi:dolci e pause golose alla pasticceria Dolcemente,oppure una passeggiata nel centro di Cascinatra bar e locali.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Approfondimenti su selfvoice Cascina

Mercoledì 11 febbraio alle 17, nello spazio di Eventi Caffè, parte il progetto

Ultime notizie su selfvoice Cascina

