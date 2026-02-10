Una tragedia sconvolge la Bulgaria: sei persone sono state trovate morte tra le montagne dell’ovest del Paese. Gli investigatori stanno ancora cercando di capire cosa sia successo, tra ipotesi di omicidio-suicidio e altri misteri ancora irrisolti. La scena è rimasta sotto shock, mentre le autorità cercano di fare luce sulla vicenda.

Una vicenda rara e inquietante sta attraversando la Bulgaria: sei persone sono state trovate morte tra le montagne della parte occidentale del Paese, in un caso che gli investigatori hanno definito senza precedenti. Le autorità parlano di una ricostruzione complessa, con passaggi ancora da chiarire e due scene distinte che sembrano però legate da un filo comune. A descrivere la portata dell’emergenza investigativa è stato Zahari Vaskov, direttore della direzione generale della polizia nazionale, spiegando che si tratta di un dossier mai affrontato prima a livello nazionale. Per atmosfera e difficoltà, la polizia avrebbe perfino paragonato l’indagine alle trame di Twin Peaks, richiamando l’idea di un contesto oscuro e stratificato. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Sei morti sui monti della Bulgaria, un caso che inquieta: tra ipotesi di omicidio-suicidio e misteri ancora aperti

