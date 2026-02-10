Segreti di famiglia 3 replica puntata 10 febbraio in streaming | Video Mediaset
Oggi, martedì 10 febbraio, torna in tv la soap turca
Nuovo appuntamento oggi – martedì 10 febbraio – con la soap turca Segreti di famiglia (Yargi). Nella puntata odierna Ceylin arriva in centrale per affiancare Mert durante l'interrogatorio ma viene umiliata dal nuovo procuratore. Quest'ultima accusa Mert di avere ucciso Kadir, basandosi su delle testimonianze raccolte in carcere. Ecco il video Mediaset per rivedere l'episodio 62 in replica streaming.
