Sebastian Vettel va alle Olimpiadi con la Ferrari nel cuore | un dettaglio non passa inosservato

Sebastian Vettel ha fatto capolino alle Olimpiadi come spettatore. L’ex pilota tedesco si è mostrato con un pass olimpico che porta il logo Ferrari, un dettaglio che non è passato inosservato. Sempre legato al suo passato in Formula 1, Vettel ha scelto di seguire le gare con il cuore ancora rivolto alla scuderia di Maranello.

Sebastian Vettel si è presentato alle Olimpiadi in veste di spettatore. L'ex pilota tedesco ha colpito per l'immagine scelta per il pass olimpico, la Ferrari è sempre nel suo cuore.

