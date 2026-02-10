Se vi siete innamorate dell' incredibile salto di Ilia Malinin sappiate che fino a meno di due anni fa era totalemente vietato

Il ghiaccio di Milano Cortina 2026 trema di fronte allo spettacolo di Ilia Malinin. Fino a meno di due anni fa, il suo salto incredibile era vietato, ora invece fa impazzire il pubblico e persino Novak Djokovic si alza in piedi per applaudire. L’atleta americano ha lasciato il segno con una performance che ha fatto esplodere di entusiasmo l’arena.

I l ghiaccio dell’ Ice Skating Arena di Milano Cortina 2026 trema per l’entusiasmo. A far alzare in piedi persino uno come Novak Djokovic ci ha pensato Ilia Malinin. La stella statunitense ha eseguito un backflip da brividi, trasformando il pattinaggio di figura in uno show ad alta quota. Ma sapete che fino a poco tempo fa questo salto era considerato un atto di pura ribellione? Milano Cortina 2026: le Azzurre da medaglia. guarda le foto La storia del backflip nel pattinaggio di figura. Il primo a portare ufficialmente il salto mortale all’indietro in una competizione internazionale fu l’americano Terry Kubicka. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Se vi siete innamorate dell'incredibile salto di Ilia Malinin, sappiate che fino a meno di due anni fa era totalemente vietato Approfondimenti su Ilia Malinin Ilia Malinin sconvolge le Olimpiadi con il salto mortale all’indietro che era vietato da 50 anni Ilia Malinin ha fatto il colpo a sorpresa alle Olimpiadi. Milano-Cortina 2026: Ilia Malinin e quel salto mortale vietato per 50 anni che ha regalato l’oro agli USA Ilia Malinin, con un salto mortale che nessuno si era più azzardato a tentare in gara da oltre 50 anni, ha regalato l’oro agli Stati Uniti. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Ilia Malinin Argomenti discussi: I profumi coreani, una rivoluzione da scoprire; Come usare la nuova Armatura Atomica della Stagione 2 in Fallout 4 e Fallout 76; Sei film e una serie tv da vedere su Prime Video questa settimana (9-15 febbraio); Uomo Ariete: com’è davvero in amore e cosa sapere prima di uscire con lui. Il backflip di Ilia Malinin è il salto più rivoluzionario della storia Per rispondere, bisogna riavvolgere il nastro fino al 1998. Quando una donna sovvertì le leggi della fisica ma soprattutto quelle molto più rigide dell'establishment del ghiaccio - facebook.com facebook Credere in “Quad God”, il dio dei quadrupli: Ilia Malinin vuole andare oltre i limiti x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.