I giovani preferiscono cercare informazioni online, navigando velocemente tra video e post sui social. Per aiutarli a proteggere la loro salute, alcune associazioni hanno deciso di coinvolgerli direttamente, chiedendo loro di esprimere emozioni e pensieri attraverso cortometraggi. Tre brevi video hanno colpito per la capacità di emozionare e far riflettere, mostrando che i ragazzi sono pronti a parlare di salute in modo autentico e diretto.

Se ormai i giovanissimi si informano soprattutto in rete e sui social, scrollando in velocità video e pescando le informazioni qui e lì, la soluzione per aiutarli a proteggere la propria salute è renderli protagonisti, dando voce e corpo alle loro emozioni. È la scommessa da cui è partito CAREmotions, progetto presentato oggi a Roma e nato dalla collaborazione tra Fondazione Msd e Naba, Nuova Accademia di Belle Arti. Un’iniziativa culminata in tre corti fulminanti, che arrivano al cuore e, senza inutili lungaggini, mettono in luce le insidie del cibo fast food e le trappole che compromettono la salute mentale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Se la salute è un gioco da ragazzi, 3 corti emozionano e fanno pensare

Approfondimenti su Salute Giovani

A La Spezia si è recentemente verificato un grave episodio che evidenzia il disagio tra i giovani.

In questa intervista, incontriamo Misu Yamaneko, illustratrice e animatrice 2D italiana attiva in Giappone.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Salute Giovani

Argomenti discussi: Guerra, salute e biosfera del conflitto, se ne parla su Gli Asini; Attenzione ai consigli sulla salute online; Tatuaggi e cancro: cosa sappiamo; Processo al caffè: fa male alla salute? Medici: Assolto purché se ne bevano al massimo 3 al giorno.

Arte e cultura, una nuova «cura» italiana per la salute mentale. Il neuropsicologo Gabriele Zanardi: «È come se l’arte offrisse al cervello uno spazio protetto in cui ...Affiancare alle tradizionali cure mediche anche la fruizione artistica. Questo l'obiettivo del Protocollo d’intesa tra il Ministero della Cultura e il Ministero della Salute, che vuole rendere operati ... vanityfair.it

Berrettini: La salute mentale è cruciale. Futuro? Non so se continuerò nel mondo del tennisA 20 anni non avrei mai sognato di arrivare dove sono oggi ha spiegato Matteo Berrettini. Il successo significa poter fare ciò che amo ... ubitennis.com

La dottoressa dei bambini. . Ti dico una cosa con chiarezza, perché qui la salute delle persone non è un gioco. Il test sul capello per “diagnosticare la disbiosi intestinale” non ha validità scientifica. La diagnosi di disbiosi si basa su strumenti specifici: anali - facebook.com facebook