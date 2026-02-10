Se la salute è un gioco da ragazzi 3 corti emozionano e fanno pensare
I giovani preferiscono cercare informazioni online, navigando velocemente tra video e post sui social. Per aiutarli a proteggere la loro salute, alcune associazioni hanno deciso di coinvolgerli direttamente, chiedendo loro di esprimere emozioni e pensieri attraverso cortometraggi. Tre brevi video hanno colpito per la capacità di emozionare e far riflettere, mostrando che i ragazzi sono pronti a parlare di salute in modo autentico e diretto.
Se ormai i giovanissimi si informano soprattutto in rete e sui social, scrollando in velocità video e pescando le informazioni qui e lì, la soluzione per aiutarli a proteggere la propria salute è renderli protagonisti, dando voce e corpo alle loro emozioni. È la scommessa da cui è partito CAREmotions, progetto presentato oggi a Roma e nato dalla collaborazione tra Fondazione Msd e Naba, Nuova Accademia di Belle Arti. Un’iniziativa culminata in tre corti fulminanti, che arrivano al cuore e, senza inutili lungaggini, mettono in luce le insidie del cibo fast food e le trappole che compromettono la salute mentale. 🔗 Leggi su Lapresse.it
