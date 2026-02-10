se i milanesi ammazzano al sabato

Questa sera, alle 21.15, al Terminale di Milano si tiene un evento speciale. È il nuovo appuntamento della rassegna dedicata a “I milanesi ammazzano al sabato”, il romanzo di Giorgio Scerbanenco. La serata fa parte di un ciclo dedicato ai 115 anni dalla nascita dello scrittore, e ripercorre l’atmosfera noir dei suoi libri.

Stasera alle 21.15 al Terminale nuovo appuntamento con la rassegna a cura del Mabuse I milanesi ammazzano al sabato, dal titolo del celebre romanzo del 1969 di Giorgio Scerbanenco, a cui il ciclo è dedicato nel 115° anniversario della nascita. Nato a Kiev da padre ucraino (fucilato dai bolscevichi nel 1919) e da madre italiana, nella sua breve vita ha scritto un numero enorme di racconti e romanzi di vario genere, ma è nel filone poliziesco che ha realizzato i suoi capolavori, spesso ambientati a Milano, che poi hanno ispirato vari film. Stasera è la volta de La mala ordina di Fernando Di Leo del 1972 con Mario Adorf e Sylva Koscin (foto), Henry Silva, Luciana Paluzzi, Adolfo Celi e un cameo di un giovanissimo Renato Zero quale attrazione di una discoteca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

