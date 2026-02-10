Scuole sicure? Accesso civico ai certificati a Crotone

Crotone sta affrontando un controllo sulla sicurezza delle sue scuole. Un’associazione ha richiesto l’accesso civico ai certificati per verificare i livelli di sicurezza degli edifici scolastici. La situazione si svela passo passo, mentre le autorità si preparano a rispondere alle richieste e a fare luce sulla reale condizione degli istituti.

Crotone sotto Esame: Un’Associazione Scava nella Sicurezza delle Scuole con l’Accesso Civico. Crotone è al centro di una verifica sulla sicurezza delle sue scuole. L’associazione Cittadini Liberi ha presentato un’istanza di accesso civico generalizzato a Comune e Provincia, richiedendo la documentazione relativa ad agibilità, prevenzione incendi e vulnerabilità sismica di tutti gli istituti scolastici del territorio crotonese. Questa azione solleva interrogativi sulla trasparenza e l’adeguatezza delle informazioni disponibili, in un’area geografica storicamente considerata a rischio sismico. L’iniziativa di Cittadini Liberi, formalizzata attraverso una PEC inviata agli enti competenti, si concentra sulla richiesta di certificati di agibilità (Sca), documenti di prevenzione incendi e verifiche di vulnerabilità sismica per ogni plesso scolastico di Crotone e provincia.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Crotone Scuola

Il ministro Piantedosi ha annunciato una svolta nella gestione dei migranti e della sicurezza urbana.

L’accesso a Internet Archive è stato limitato per molti utenti.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Crotone Scuola

Scuole sicure? Accesso civico ai certificati a CrotoneFOIA dell'associazione Cittadini Liberi su certificati di sicurezza di tutte le scuole del territorio crotonese ... ilcrotonese.it

Scuole sicure, fondi per combattere la drogaGROSSETOIl governo Meloni e nello specifico il ministro dell’interno Matteo Piantedosi (foto) hanno stanziato un miolione e mezzo di euro contro lo spaccio di droga negli istituti scolastici. Risorse ... lanazione.it

Per ‘scuole sicure’ buongiorno dall’Istituto Ruiz di Augusta e dall’Istituto Bianca di Avola …! #questuradisiracusa #commissariatodiaugusta #commissariatoavola #scuolesicure #essercisempre - facebook.com facebook