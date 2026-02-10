Scuola sentenza storica Quattordici contratti in 20 anni e un concorso Il prof sarà risarcito

Il docente di Religione ha vinto una battaglia lunga vent’anni. Dopo aver firmato quattordici contratti a termine dal 2006 al 2024, finalmente potrà accedere a un posto stabile. La sua storia si conclude con una sentenza che lo risarcisce, aprendo una strada diversa per chi ha vissuto la stessa trafila. L’insegnante sarà assunto a tempo indeterminato il prossimo settembre, dopo aver superato un concorso a lungo atteso.

Vent’anni fa il primo contratto di lavoro a tempo determinato: ne ha “collezionati“ quattordici da allora, ovvero dal 2006 al 2024 - tutti con scadenza al 31 agosto - fino all’assunzione a tempo indeterminato il 30 settembre del 2025, dopo avere superato un concorso al quale finalmente poteva accedere pure lui, insegnante di Religione. Ora il Ministero dell’Istruzione e del merito lo dovrà risarcire per "il danno conseguente all’abusiva reiterazione dell’assunzione tramite contratti a termine". All’insegnante di Religione spettano 18 mensilità dell’ultima retribuzione più gli interessi: lo ha stabilito il Tribunale ordinario di Brescia - sezione lavoro - con una sentenza che fa scuola: "È la prima sentenza in Lombardia in cui il Ministero è condannato per abuso dei contratti a tempo determinato", conferma Luisa Treccani, segretaria regionale Cisl Scuola. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

