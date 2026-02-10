Scudo penale per Docenti Dirigenti e ATA | se denunciati non finiranno direttamente nel registro degli indagati e godranno di tempi brevi per l’archiviazione Ecco quando

Il governo ha approvato un decreto-legge sulla sicurezza che introduce una novità importante per insegnanti, dirigenti e personale ATA. Chi viene denunciato non finirà subito nel registro degli indagati e potrà aspettare tempi più rapidi per l’archiviazione. La norma mira a proteggere il personale scolastico da procedimenti troppo lunghi e spesso ingiustificati. La nuova regola entrerà in vigore nei prossimi giorni e riguarda tutti coloro che lavorano nelle scuole pubbliche.

Nel decreto-legge sulla sicurezza (di cui vi abbiamo già dato anticipazione sul testo in nostro possesso) approvato dal Governo compare una norma che riguarda anche il mondo della scuola e il rapporto tra personale scolastico e giustizia penale. La misura interviene su un passaggio molto delicato: l'avvio delle indagini quando un fatto, fin dall'inizio, appare giustificato dalla legge. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

