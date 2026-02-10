scricchiola il record di edoardo mangiarotti

Arianna Fontana si prende la sua dodicesima medaglia olimpica e entra di diritto nella storia dello sport italiano. Dopo aver conquistato il suo ultimo podio, la nuotatrice sembra già guardare avanti, senza più pensare al record di Edoardo Mangiarotti. Ora, il suo nome si aggiunge a quelli che hanno scritto pagine importanti delle Olimpiadi.

AGI - "Non sto pensando al record di Mangiarotti per ora". Appena messa nel carniere la 12esima medaglia olimpica (in sei diverse edizioni dei Giochi invernali), Arianna Fontana sembra 'accontentarsi' di essere entrata di diritto nella storia dello sport nazionale. Ma il record della leggenda della scherma italiana - 13 podi - è troppo vicino per non essere un obiettivo. Edoardo Mangiarotti, brianzolo di Renate (dove nasce nel 1919), figlio d'arte - papà Giuseppe aveva indossato la divisa azzurra alle Olimpiadi di Londra del 1908 -, era l'unico mancino di una famiglia di schermidori. Cinque le sue partecipazioni ai Giochi tra il 1936 e il 1960, con un eccezionale bilancio di 6 medaglie d'oro, 5 d'argento e 2 di bronzo tra spada e fioretto, bilancio che gli valse il sorpasso sul mezzofondista finlandese Paavo Nurmi (12 medaglie come la Fontana, 9 ori e tre argenti). 🔗 Leggi su Agi.it

