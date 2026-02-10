I Carabinieri di Sant’Antimo hanno trovato un arsenale nascosto in un tubo di metallo nel capannone di una casa. Durante un controllo di routine, i militari hanno aperto il tubo e hanno scoperto armi e munizioni. Ora le forze dell’ordine stanno verificando chi fosse il proprietario e quale fosse il loro scopo. La scoperta ha sorpreso tutti e ha aperto un’indagine immediata.

Scoperta Shock dei Carabinieri a Sant'Antimo. La terza sezione della Tenenza dei Carabinieri di Sant'Antimo, in provincia di Napoli, ha recentemente effettuato un'operazione che ha sorpreso non solo la comunità locale, ma che ha anche sollevato interrogativi su pratiche illecite nella zona. Il 8 febbraio 2026, i militari hanno avviato un'indagine che, dopo 24 ore di intensa attività, ha portato al fermo di un uomo di 51 anni, senza precedenti penali, e attualmente disoccupato. I carabinieri, seguendo alcune segnalazioni e attività di intelligence, hanno deciso di eseguire una perquisizione presso l'abitazione del sospettato.

© Napolipiu.com - Scoperto un arsenale in un tubo di metallo nel capannone di un’abitazione.

