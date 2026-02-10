Scoperto un arsenale in un tubo di metallo nel capannone di un’abitazione

Da napolipiu.com 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri di Sant’Antimo hanno trovato un arsenale nascosto in un tubo di metallo nel capannone di una casa. Durante un controllo di routine, i militari hanno aperto il tubo e hanno scoperto armi e munizioni. Ora le forze dell’ordine stanno verificando chi fosse il proprietario e quale fosse il loro scopo. La scoperta ha sorpreso tutti e ha aperto un’indagine immediata.

"> Scoperta Shock dei Carabinieri a Sant’Antimo. La terza sezione della Tenenza dei Carabinieri di Sant’Antimo, in provincia di Napoli, ha recentemente effettuato un’operazione che ha sorpreso non solo la comunità locale, ma che ha anche sollevato interrogativi su pratiche illecite nella zona. Il 8 febbraio 2026, i militari hanno avviato un’indagine che, dopo 24 ore di intensa attività, ha portato al fermo di un uomo di 51 anni, senza precedenti penali, e attualmente disoccupato. I carabinieri, seguendo alcune segnalazioni e attività di intelligence, hanno deciso di eseguire una perquisizione presso l’abitazione del sospettato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

scoperto un arsenale in un tubo di metallo nel capannone di un8217abitazione

© Napolipiu.com - Scoperto un arsenale in un tubo di metallo nel capannone di un’abitazione.

Approfondimenti su SantAntimo Shock

Mugnano, 18enne arrestato: arsenale scoperto nel box auto dopo controllo in un bar

Rogo in un capannone agricolo. Attimi di panico per un’abitazione

Mercoledì sera, un incendio ha interessato un capannone agricolo nella zona artigianale di Dovadola, in via Zangheri, a Pantera.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su SantAntimo Shock

Argomenti discussi: Mannaie, coltelli e mazze chiodate: in piazza Perugino scoperto un arsenale di armi; Nuovo colpo ai clan nella Piana di Gioia Tauro: scoperto un arsenale di armi ed esplosivi - VIDEO; Scoperto arsenale nascosto in un capannone: 2 arresti in flagranza a Gioia Tauro – VIDEO; Blitz alle case Ater di Frosinone, spunta un arsenale, droga e bombe carta.

scoperto un arsenale inScoperto un arsenale in un tubo di metallo nel capannone di un’abitazione.La terza sezione della Tenenza dei Carabinieri di Sant’Antimo, in provincia di Napoli, ha recentemente effettuato un’operazione che ha sorpreso non solo la comunità locale, ma che ha anche sollevato i ... napolipiu.com

scoperto un arsenale inScoperto arsenale a casa di un disoccupato incensurato, trovato anche lanciarazzi nascosto in un tuboUn vero e proprio arsenale nascosto tra le mura domestiche di un 51enne disoccupato e incensurato. È quanto hanno scoperto i carabinieri a Sant’Antimo durante un’operazione che ha portato all'arresto ... lostrillone.tv

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.