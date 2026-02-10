Scoperti i sensori che orientano i batteri del microbioma
Gli scienziati hanno individuato i sensori che guidano i batteri nel microbioma umano. Questa scoperta potrebbe cambiare il modo in cui comprendiamo il ruolo di questi microrganismi nel nostro corpo. Ora si sa come i batteri comunicano tra loro e con le cellule umane, usando segnali chimici precisi. La ricerca apre nuove strade per capire meglio come funziona il nostro ecosistema interno e come intervenire per migliorare la salute.
Il microbioma umano è uno degli ecosistemi più complessi del corpo, popolato da trilioni di microrganismi che interagiscono tra loro e con le cellule dell’ospite attraverso un intricato sistema di segnali chimici. Sebbene la ricerca si sia storicamente concentrata sui patogeni, le capacità sensoriali dei batteri benefici – che costituiscono la maggior parte della flora intestinale – sono rimaste in gran parte inesplorate. Una nuova ricerca internazionale, guidata da Victor Sourjik presso il Max Planck Institute for Terrestrial Microbiology e condotta in collaborazione con l’Università dell’Ohio e la Philipps-Universität Marburg, ha colmato questa lacuna. 🔗 Leggi su Cibosia.it
Approfondimenti su microbioma umano
Lo ‘scambio di batteri’ tra bambini arricchisce il microbioma
L'interazione sociale tra bambini nel primo anno di vita favorisce lo scambio di batteri e contribuisce ad arricchire la diversità del microbioma intestinale.
L’asilo nido cambia il microbioma dei bambini: la ricerca italiana dimostra che i compagni di gioco trasmettono più batteri della famiglia in soli quattro mesi
Una recente ricerca dell'Università di Trento ha analizzato come l’ambiente dell’asilo nido influisca sul microbioma dei bambini.
