scoperti i sensori che orientano i batteri del microbioma

Gli scienziati hanno individuato i sensori che guidano i batteri nel microbioma umano. Questa scoperta potrebbe cambiare il modo in cui comprendiamo il ruolo di questi microrganismi nel nostro corpo. Ora si sa come i batteri comunicano tra loro e con le cellule umane, usando segnali chimici precisi. La ricerca apre nuove strade per capire meglio come funziona il nostro ecosistema interno e come intervenire per migliorare la salute.

Il microbioma umano è uno degli ecosistemi più complessi del corpo, popolato da trilioni di microrganismi che interagiscono tra loro e con le cellule dell'ospite attraverso un intricato sistema di segnali chimici. Sebbene la ricerca si sia storicamente concentrata sui patogeni, le capacità sensoriali dei batteri benefici – che costituiscono la maggior parte della flora intestinale – sono rimaste in gran parte inesplorate. Una nuova ricerca internazionale, guidata da Victor Sourjik presso il Max Planck Institute for Terrestrial Microbiology e condotta in collaborazione con l'Università dell'Ohio e la Philipps-Universität Marburg, ha colmato questa lacuna.

L'interazione sociale tra bambini nel primo anno di vita favorisce lo scambio di batteri e contribuisce ad arricchire la diversità del microbioma intestinale.

Una recente ricerca dell'Università di Trento ha analizzato come l’ambiente dell’asilo nido influisca sul microbioma dei bambini.

