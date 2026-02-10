Scontro frontale nel centro di Vigolzone tre feriti

Un incidente frontale si è verificato nel centro di Vigolzone lunedì sera, coinvolgendo tre bambini. Tutti e tre sono stati portati in ospedale per le ferite riportate. La strada è stata temporaneamente chiusa e le forze dell’ordine stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Tre bambini sono finiti all'ospedale nella serata di lunedì 9 febbraio a causa di un incidente stradale avvenuto nel centro abitato di Vigolzone. Si trovavano a bordo di una vettura che, mentre percorreva il rettilineo, si è scontrata violentemente con un'altra auto che pare provenisse dalla direzione opposta. La dinamica precisa è ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di San Giorgio che hanno effettuato i rilievi. Il 118 ha inviato sul posto l'autoinfermieristica da Piacenza e un'ambulanza della Croce rossa di Podenzano. I conducenti delle auto sono rimasti illesi, mentre i tre bambini sono stati accompagnati in ambulanza all'ospedale di Piacenza per semplici accertamenti.

