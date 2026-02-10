Scontro Calenda-Vannacci | Lei è il patriota di Putin Vai a Kyiv Il video

A L’aria che tira su La7, il confronto tra Carlo Calenda e Roberto Vannacci si è acceso in modo acceso. Calenda ha commentato duramente Vannacci, dicendogli che è il patriota di Putin, e lui ha risposto con un invito a andare a Kyiv. Lo scontro tra i due è stato acceso e senza filtri, con frasi dure e provocazioni.

Toni accesi a L'aria che tira su La7 tra il leader di Azione Carlo Calenda e Roberto Vannacci, fondatore di Futuro Nazionale. Terreno di scontro la guerra in Ucraina e il decreto che concede nuovi aiuti, anche militari a Kyiv. «Prolungare questa guerra, continuando a dare armi e sostegno economico incondizionato all'Ucraina, non fa bene all'Ucraina perché l'esercito russo sta continuando inesorabilmente ad avanzare. Più si allunga la guerra e più si allunga la sofferenza del popolo ucraino e la pace di oggi ci costerà sicuramente di meno della pace di domani», ha detto l'ex generale. Vannacci: «Se Calenda vuole andare a combattere prenda il fucile e vada in Ucraina».

