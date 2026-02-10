Scontro Calenda-Vannacci | Lei è il patriota di Putin Vai a Kyiv Il video

Da lettera43.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A L’aria che tira su La7, il confronto tra Carlo Calenda e Roberto Vannacci si è acceso in modo acceso. Calenda ha commentato duramente Vannacci, dicendogli che è il patriota di Putin, e lui ha risposto con un invito a andare a Kyiv. Lo scontro tra i due è stato acceso e senza filtri, con frasi dure e provocazioni.

Toni accesi a L’aria che tira su La7 tra il leader di Azione Carlo Calenda e Roberto Vannacci, fondatore di Futuro Nazionale. Terreno di scontro la guerra in Ucraina e il decreto che concede nuovi aiuti, anche militari a Kyiv. «Prolungare questa guerra, continuando a dare armi e sostegno economico incondizionato all’Ucraina, non fa bene all’Ucraina perché l’esercito russo sta continuando inesorabilmente ad avanzare. Più si allunga la guerra e più si allunga la sofferenza del popolo ucraino e la pace di oggi ci costerà sicuramente di meno della pace di domani», ha detto l’ex generale. Vannacci: «Se Calenda vuole andare a combattere prenda il fucile e vada in Ucraina». 🔗 Leggi su Lettera43.it

scontro calenda vannacci lei 232 il patriota di putin vai a kyiv il video

© Lettera43.it - Scontro Calenda-Vannacci: «Lei è il patriota di Putin». «Vai a Kyiv». Il video

Approfondimenti su Calenda Vannacci

Ucraina, scontro totale tra Calenda e Vannacci: “Patriota di Putin e traditore della Patria”

Un acceso scontro tra Carlo Calenda e Roberto Vannacci è esploso in diretta televisiva sul conflitto in Ucraina.

Lite Calenda-Vannacci: “Traditore, lei è il patriota di Putin”. “Prenda il fucile e vada ad aiutare gli ucraini”. Su La7

Tensione alta a L’aria che tira su La7 tra Carlo Calenda e Roberto Vannacci.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Calenda Vannacci

Argomenti discussi: Salvini: 'Vannacci è uscito dalla Lega non entrerà nella coalizione di maggioranza. Calenda? Un errore accoglierlo'; Vannacci e Calenda, le variabili verso il voto; Dai regalini olimpici alle scintille con Gruber, Salvini archivia il caso Vannacci: Vale meno di Renzi e di Calenda.

scontro calenda vannacci leiVannacci dà del Re Mida al contrario a Calenda nello scontro in tv, lui lo definisce traditore e va viaAccuse incrociate tra Roberto Vannacci e Carlo Calenda durante L’aria che tira su La7 sulla questione della guerra in Ucraina ... virgilio.it

scontro calenda vannacci leiCalenda, scontro con Vannacci in diretta tv: Traditore della patriaIn una dichiarazione rilasciata di recente, Calenda si è pronunciato nei confronti di Vannacci con parole poco lusinghiere. newsmondo.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.