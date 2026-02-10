Scontri a corteo contro Milano Cortina sei indagati | altri in corso di identificazione

Sabato scorso, in zona Corvetto a Milano, sono scoppiati scontri tra i manifestanti e le forze dell’ordine durante una protesta contro i Giochi olimpici di Milano Cortina. Sei persone sono state già indagate per resistenza, manifestazione non autorizzata e travisamento, mentre altri sono ancora in fase di identificazione. La situazione si è fatta tesa quando i dimostranti hanno cercato di bloccare il corteo, portando a una colluttazione con gli agenti presenti sul posto.

(Adnkronos) – Sono sei le persone indagate per resistenza, manifestazione non autorizzata e travisamento dopo gli scontri avvenuti sabato scorso, in zona Corvetto a Milano, durante la manifestazione contro i Giochi olimpici di Milano Cortina. I primi iscritti, il fascicolo è stato assegnato al pubblico ministero Alessandro Gobbis, sono tre donne e tre ragazzi immediatamente identificati dalla Polizia subito dopo i fatti. La Digos, che ha già consegnato una relazione in Procura, sta lavorando all'identificazione di altre persone che avrebbe preso parte agli scontri.

Questa mattina la polizia ha portato avanti le indagini sugli scontri di sabato scorso in zona Corvetto a Milano.

La polizia di Milano ha aperto un’indagine sugli scontri avvenuti durante la manifestazione contro le Olimpiadi di Milano e Cortina.

