Sci Giada D’Antonio cade in combinata La madre non replica a Ninna Quario che ne aveva criticato la convocazione

La gara di sci si è conclusa con una caduta per Giada D’Antonio durante la combinata. La madre della ragazza, Federica Brignone, non ha risposto alle critiche di Ninna Quario, che aveva messo in dubbio le sue credenziali per la convocazione. La giovane sciatrice, appena 16enne, ha avuto un incidente che ha attirato l’attenzione di tutti.

“Non aveva le credenziali”, ha commentato Ninna Quario, mamma di Federica Brignone, parlando della 16enne Giada D’Antonio. La giovane promessa, dopo aver stupito nelle prime gare Fis, ha sfiorato la qualificazione nello slalom di Špindler?v Mlýn. A soli 16 anni, Giada ha esordito in Coppa del Mondo un mese e mezzo fa a Lienz e, a sorpresa, è stata convocata per i Giochi di Milano-Cortina, suscitando qualche polemica. Oggi la 16enne napoletana Giada D’Antonio è caduta nella combinata a squadre con Nadia Delago. È uscita al secondo intermedio. Dopo un avvio convincente, motivata a ben figurare, Giada ha commesso un errore su una doppia porta, inforcando e perdendo uno sci, con ancora circa trenta secondi di gara sulla pista Olympia delle Tofane di Cortina. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

#Giada-D’Antonio || Ninna Quario critica la convocazione di Giada D’Antonio ai Giochi di Pechino, dicendo che non aveva le credenziali e potrebbe essere un errore.

