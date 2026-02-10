La Svezia domina nella sprint a tecnica classica alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Svahn conquista l’oro, Ganz si piazza tra i primi 10 e Cassol si avvicina ai top dieci. La nazionale scandinava si prende il primo grande risultato della gara, lasciando gli avversari a inseguire.

Un-due-tre: la Svezia fa tripletta nella sprint a tecnica classica delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Celebrazione totale per Linn Svahn, Jonna Sundling e Maja Dahlqvist, che occupano tutte assieme il podio per un momento che dalle parti di Stoccolma non potrà non essere festeggiato. In casa Italia tutto si ferma in semifinale, ma in qualche modo c’è da rimarcare la soddisfazione per quanto compiuto dalle azzurre, con Caterina Ganz che, alla fine dei conti, occupa il 9° posto complessivo e Federica Cassol che chiude all’11°. Nella prima batteria Nicole Monsorno va fuori cedendo nel tratto finale alle forti avversarie, mentre nella seconda Ganz si tiene vicina nel tratto duro e riesce a trovare il binario buono per agguantare la semifinale solo dietro a Svahn (ed eliminando nel contempo Faehndrich). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci di fondo: tris Svezia, Svahn d’oro nella sprint tc alle Olimpiadi. Ganz top 10, Cassol vicina

