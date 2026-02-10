Sci di fondo sprint TC | Italia promossa in blocco in Val di Fiemme

Otto atleti italiani si sono qualificati per la finale della sprint a tecnica classica a Lago di Tesero. Tutti i partecipanti azzurri e azzurre sono passati alla fase decisiva, che assegnerà le medaglie olimpiche. La prova si è svolta senza problemi, e l’Italia si conferma protagonista nello sci di fondo.

Otto qualificati su otto per l'Italia nella sprint a tecnica classica di Lago di Tesero: azzurri e azzurre accedono tutti alla fase finale che assegnerà le medaglie olimpiche. Risposta compatta dell'Italia nello sci di fondo ai Giochi di Milano Cortina 2026. Nella sprint a tecnica classica disputata a Lago di Tesero, tutti gli azzurri e tutte le azzurre superano il turno di qualificazione e conquistano l'accesso alla fase finale, in programma a partire dalle 11:45. Un risultato pieno, che certifica la solidità del gruppo italiano in una delle specialità più esplosive del fondo olimpico.

