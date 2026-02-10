Durante le semifinali della sprint in tecnica classica a Tesero, gli azzurri non sono riusciti a passare la fase decisiva. Klaebo, il favorito, ha conquistato l’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, confermando il suo ruolo di protagonista.

A Tesero viene assegnato il titolo nella sprint maschile in tecnica classica di sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: tutto secondo pronostico, con l’oro che va al norvegese Johannes Hoesflot Klaebo. Escono in semifinale tre azzurri, con Federico Pellegrino settimo, Simone Mocellini 11° e Simone Daprà 12°, mentre Elia Barp è 25°. In finale si assiste al successo del norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, che domina in 3’39?74, battendo nettamente lo statunitense Ben Ogden, unico a restargli in scia, d’argento a 0?87, mentre il bronzo va all’altro norvegese Oskar Opstad Vike, di bronzo a 6?81. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sci di fondo, semifinali fatali agli azzurri nella sprint tc di Tesero. Klaebo vince l'oro alle Olimpiadi

A Tesero si sono concluse le qualificazioni della sprint maschile di sci di fondo in tecnica classica, valida per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Questa mattina si sono conclusi i quarti di finale nello sprint di sci di fondo alle Olimpiadi.

