Schlein | Vicini alla famiglia di Zichichi fisico e divulgatore

È morto Antonino Zichichi, il fisico e divulgatore che ha lasciato un segno in Italia e nel mondo della scienza. Schlein ha detto che sono vicini alla famiglia, ricordando il suo lavoro e la sua passione per la ricerca. Zichichi aveva 84 anni e aveva contribuito a creare il Centro ‘Ettore Majorana’ a Erice e i Laboratori Nazionali del Gran Sasso, tra i più importanti centri di ricerca internazionale.

ROMA – "È scomparso Antonino Zichichi. Fisico e divulgatore, diede vita a Erice al Centro 'Ettore Majorana' e fu l'ideatore dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso che sono diventati uno dei più importanti centri di ricerca a livello mondiale. Esprimiamo cordoglio e vicinanza ai suoi familiari e alle persone che hanno lavorato con lui nella sua lunga attività scientifica". E' quanto afferma in una nota la segretaria del Pd, Elly Schlein (foto), a proposito della morte dello scienziato Antonino Zichichi.

