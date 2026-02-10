Elly Schlein si impegna in prima persona nella campagna contro la riforma Nordio, lasciando da parte i dubbi iniziali. La leader del Pd ha deciso di sostenere con forza il fronte del no, alzando la voce ormai senza esitazioni. Nel frattempo, il Partito Democratico si mostra preoccupato per le mosse della tv di Giorgia Meloni, che alimenta tensioni e polemiche. La politica italiana si muove rapidamente, tra scontri e alleanze che cambiano di giorno in giorno.

Elly Schlein dopo un periodo di tentennamento si è buttata anima e corpo nella campagna referendaria contro la riforma Nordio. La segretaria del Partito democratico ha deciso di mollare gli ormeggi per due motivi fondamentali. I sondaggisti con cui parla spesso e volentieri per capire l’aria che tira le hanno detto che la campagna scelta dalla maggioranza di centrodestra non funziona. Enfatizzare gli errori dei magistrati anche nei confronti dei manifestanti rilasciati subito dopo i fatti di Torino non paga. Anzi, spinge il cosiddetto popolo della sinistra a mobilitarsi e a recarsi alle urne per votare No. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Schlein anima e corpo sul referendum, Pd inquieto su “TeleMeloni”

Approfondimenti su Elly Schlein Referendum

La leader del Partito Democratico, Elly Schlein, annuncia un impegno forte e chiaro.

Il Pd ha in programma una conferenza stampa con Schlein per discutere le modalità di voto fuori sede in vista del prossimo referendum.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Elly Schlein Referendum

Manovra, Schlein: «E' senz'anima, coalizione c'è anche in Parlamento»L'alleanza non è solo nelle regioni, a sostegno in questo caso del nostro Eugenio Giani, ricordo che qui in Toscana il lavoro della coalizione è stato anche di allargarsi a chi non era prima in ... ilmessaggero.it

Schlein: Premier? Io. E agita il congresso anticipatoO fa la premier o si imbarca sulla Flotilla. Dopo il disastro Calabria dice: Io resto, non lascio, si rassegnino. La candidata premier sarò io. Torna ad agitare il Congresso anticipato del Pd, ... ilfoglio.it

“Quando attaccano me è satira, quando attaccano la Schlein è sessismo”. Lo ha detto Giorgia Meloni, tornata a commentare il caso di Andrea Pucci, il comico scelto come co-conduttore di una serata di Sanremo che poi ha rinunciato. “Non sopporto il doppio facebook