Schlein a Meloni | dimissioni Santanchè

Schlein chiede le dimissioni di Santanchè dopo che è emersa una nuova indagine a suo carico. La leader di Italia Viva critica duramente la ministra del Turismo, accusandola di non poter più restare in carica per rispetto alle istituzioni e agli italiani. La situazione si fa sempre più complicata e la richiesta di un passo indietro si fa strada nel dibattito politico.

20.30 "Giorgia Meloni con la ministra Santanchè non può più continuare con la tecnica dello struzzo: la sua testa sotto la sabbia non è quella degli italiani, che invece vedono tutta l'inopportunità politica e istituzionale di una ministra plurindagata e rinviata a giudizio Dopo la notizia dell'ennesima indagine a suo carico, è chiaro che la sua permanenza al Ministero del Turismo è del tutto insostenibile,in primis per tutelare le stesse istituzioni". Così la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Il governo si prepara a una nuova polemica.

Diffamazione, Santanchè salva dal processo anche grazie al PD

