Scandalo alle Maldive club simula attacco di dissenteria e non gioca | l'astuto piano anti retrocessione

Nella zona di Malé si è consumato uno scandalo nel campionato delle Maldive. L’ultima giornata ha visto il Green Streets fingere un attacco di dissenteria, saltando la partita e accettando una sconfitta a tavolino per 2-0. Lo scopo era semplice: mantenere la miglior differenza reti e salvarsi senza rischiare una retrocessione. La decisione ha sorpreso molti, lasciando il pubblico e gli altri club senza parole.

Un diabolico piano consumato all'ultima giornata ha fatto scandalo nel campionato delle Maldive: la squadra del Green Streets ha preferito perdere a tavolino, solo 2-0, preservando la miglior differenza reti per salvarsi. Denunciando un fulminante attacco di diarrea a pochi istanti prima del fischio di inizio: "Ci ha impedito di schierare la squadra".

