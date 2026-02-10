Sartori | Ritrovare un successo punti sarà fondamentale

Manca poco all’incontro tra Numia Vero Volley Milano e Omag-Mt San Giovanni In Marignano, in scena per l’undicesima giornata della Regular Season. Le due squadre si preparano a scendere in campo, con Sartori che ha già sottolineato quanto sarà importante ritrovare un successo. I giocatori sono concentrati, pronti a dare il massimo per conquistare punti fondamentali in questa fase della stagione.

Si avvicina l'incontro tra Numia Vero Volley Milano e Omag-Mt San Giovanni In Marignano, valido per l'undicesima giornata della Regular Season. L'appuntamento è in programma mercoledì 11 febbraio alle 20:00 presso l'Allianz Cloud di Milano e la sfida sarà trasmessa in diretta da VBTV. Dopo la sconfitta al tie-break contro Novara, Milano cerca continuità e l'aggancio al terzo posto in graduatoria, puntando a ridurre il gap dalle inseguitrici. Milano mira a consolidare il terzo posto in classifica e a accedere alle zone di vertice, avvicinando Scandicci, distante tre punti. L'assenza di Lanier, uscita dal match contro Novara per una distorsione alla caviglia, impone una risposta collettiva per ritrovare ritmo e fluidità nel gioco.

