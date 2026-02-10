Sardegna maltempo in arrivo | piogge deboli a Ovest e allerta idrogeologica Preoccupazione per l’agricoltura

La Sardegna si prepara a una giornata di pioggia. Martedì 10 febbraio 2026, il cielo rimane molto nuvoloso, soprattutto nelle zone occidentali. Qui si attendono deboli precipitazioni che potrebbero mettere in difficoltà l’agricoltura locale. La protezione civile ha già emesso un’allerta idrogeologica, mentre gli agricoltori sono in allerta, pronti a intervenire in caso di danni.

La Sardegna si appresta ad affrontare una giornata di martedì 10 febbraio 2026 sotto il segno di un cielo prevalentemente nuvoloso, con un’attenzione particolare rivolta alle zone occidentali dell’isola, dove sono attese deboli precipitazioni. L’avviso meteo diramato dall’agenzia Arpas Sardegna mette in guardia, sebbene non si prevedano eventi estremi, su una situazione che potrebbe aggravare le già precarie condizioni idrogeologiche di alcune aree, in particolare dell’Oristanese. La giornata si prospetta quindi come un banco di prova per la resilienza del territorio e delle sue attività produttive.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Sardegna si prepara ad affrontare un'altra giornata di pioggia e perturbazioni.

