Sara Errani e Jasmine Paolini debuttano bene a Doha battute Eikeri Jiang e quarti raggiunti

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno iniziato bene il torneo di Doha, vincendo senza difficoltà contro la coppia Eikeri e Jiang. Le due italiane hanno raggiunto i quarti di finale, mostrando una buona condizione dopo la sconfitta di Errani in singolare contro Maria Sakkari. La loro performance ha dato segnali positivi per il prosieguo del torneo.

Sara Errani e Jasmine Paolini avanzano senza troppi problemi nell'esordio al WTA 1000 di Doha. Per la toscana un bel riscatto dopo la sconfitta in singolare contro la greca Maria Sakkari. In questa fattispecie battuta la coppia norvegese-cinese formata da Ulrikke Eikeri e Xinyu Jiang: un comodo 6-3 6-1 che lancia le due azzurre nei quarti di finale. Riposeranno un paio di giorni, poi giocheranno con una coppia tra SiegemundZvonareva e BucsaMelichar-Martinez. Nel primo set i servizi, è vero, si seguono, ma con brividi un po' per tutte, nel senso che per tre volte si arriva a 30 e sul 2-1 la coppia italiana sale fin sul deciding point, che però non si riesce a sfruttare.

