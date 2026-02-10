La notizia ha fatto il giro del mondo dei videogiocatori italiani. Baldur's Gate 3, uno dei titoli più acclamati nel genere dei giochi di ruolo, diventerà una serie TV prodotta da HBO. La notizia entusiasma gli appassionati, che ora attendono con trepidazione di vedere i loro personaggi preferiti su schermo. La produzione sarà curata dai creatori del gioco, e i fan sperano in una trasposizione fedele e di qualità. La notizia è stata ufficializzata negli ultimi giorni, portando subito entusiasmo tra gli utenti sui social e nei forum di

Anche il 2026 parte bene per gli amanti del fantasy e dei giochi di ruolo, dopo un'ottima notizia: la serie tv ispirata a Baldur's Gate 3, amatissimo videogioco di ruolo che ha vinto un sacco di premi, anche per come lascia libero il giocatore di agire come meglio crede, personalizzando l'esplorazione e i personaggi, è attualmente in lavorazione. Intendiamoci, per ora, è tutto molto fluido, in quanto sono stati mossi solo i primi passi e anche sul possibile cast c'è ancora il più fitto mistero.

© Gqitalia.it - Sapere che Baldur's Gate 3, uno dei migliori videogiochi di ruolo di sempre, diventerà una serie HBO è entusiasmante

Approfondimenti su Baldur's Gate 3

