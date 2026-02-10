Santanché Schlein | Meloni non può continuare tecnica dello struzzo

La ministra Santanché attacca duramente Meloni, dicendo che non può più nascondersi dietro la tecnica dello struzzo. La leader di Fratelli d’Italia deve affrontare le critiche e smettere di ignorare i problemi, secondo Santanché. La polemica si fa sempre più accesa nel centrodestra romano.

Roma, 10 feb. (askanews) – “Giorgia Meloni con la ministra Santanchè non può più continuare con la tecnica dello struzzo”. Lo dice la segretaria del Pd Elly Schlein. “La sua testa sotto la sabbia – aggiunge – non è quella degli italiani, che invece vedono tutta l’inopportunità politica e istituzionale di una ministra plurindagata e rinviata a giudizio. Dopo la notizia di oggi dell’ennesima indagine a suo carico, è chiaro che la sua permanenza al ministero del turismo è del tutto insostenibile, in primis per tutelare le stesse istituzioni”. Conclude la Schlein: “La domanda è: Giorgia Meloni intende continuare a difendere i propri amici o la credibilità delle istituzioni?”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

La ministra del Turismo Daniela Santanchè è di nuovo al centro dell’attenzione.

La ministra Daniela Santanchè torna al centro dell'attenzione dopo essere stata iscritta nel registro degli indagati per bancarotta dalla Procura di Milano.

