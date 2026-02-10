Santanchè indagata per bancarotta | nuova grana per il governo

La ministra Daniela Santanchè è stata iscritta nel registro degli indagati per bancarotta. La procura di Milano le contesta di aver avuto ruoli chiave nel fallimento della società Bioera, di cui è stata presidente fino al 2021. La notizia apre un nuovo capitolo di tensione politica e solleva domande sulla gestione delle sue aziende.

Nuova grana per il governo e per Daniela Santanchè. La ministra del Turismo è indagata dalla procura di Milano per il fallimento della società Bioera, che ha presieduto fino al 2021. I pm ipotizzano per Santanchè il reato di bancarotta. Si tratta di un procedimento distinto da quello sul fallimento di Ki Group srl. In ogni caso, come avvenuto anche per Visibilia, Fratelli d’Italia non cambia posizione e sostiene che l’iscrizione nel registro degli indagati non cambia la posizione della ministra, mentre potrebbe farlo un eventuale rinvio a giudizio. Le opposizioni, invece, chiedono le dimissioni di Santanchè, con il Pd che parla di ministra “plurindagata” e di “oltraggio alle istituzioni”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Santanchè indagata per bancarotta: nuova grana per il governo Approfondimenti su Santanche Indagata Nuova grana per Santanchè: è indagata per un’altra bancarotta Daniela Santanchè è ufficialmente indagata per bancarotta. Ipotesi bancarotta, Santanchè indagata La ministra del Turismo Daniela Santanchè è stata iscritta nel registro degli indagati dalla Procura di Milano. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Santanche Indagata Argomenti discussi: Santanchè indagata a Milano per un'altra ipotesi di bancarotta; Santanchè indagata a Milano per un'altra ipotesi di bancarotta; Askatasuna, l’annuncio dei militanti: In piazza a Roma il 28 marzo; Tg News – 10/2/2026. Daniela Santanchè è indagata a Milano per un'altra ipotesi di bancarottaLa ministra del Turismo è sotto la lente dalla procura di Milano per Bioera, la spa del gruppo di biofood di cui è stata presidente fino al 2021. I legali: Atto dovuto ... ilfoglio.it Daniela Santanchè indagata per bancarotta: nuovo fascicolo sul fallimento BioeraDaniela Santanchè indagata dalla Procura di Milano per bancarotta nel caso Bioera: il nuovo procedimento si aggiunge alle altre inchieste che riguardano le società del gruppo e il ruolo ricoperto dall ... notizie.it Non solo Ki Group, Santanchè indagata per bancarotta anche su Bioera Spa Dopo il crac di Ki Group, la procura di Milano ha aperto un’altra inchiesta nei confronti della ministra del Turismo Daniela Santanché. L’ipotesi è di bancarotta anche per Bioera sp - facebook.com facebook La ministra Santanchè è indagata in un altro caso di bancarotta per il crack di Bioera x.com

