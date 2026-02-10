Santanchè indagata per bancarotta | nuova grana per il governo

Da lanotiziagiornale.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La ministra Daniela Santanchè è stata iscritta nel registro degli indagati per bancarotta. La procura di Milano le contesta di aver avuto ruoli chiave nel fallimento della società Bioera, di cui è stata presidente fino al 2021. La notizia apre un nuovo capitolo di tensione politica e solleva domande sulla gestione delle sue aziende.

Nuova grana per il governo e per Daniela Santanchè. La ministra del Turismo è indagata dalla procura di Milano per il fallimento della società Bioera, che ha presieduto fino al 2021. I pm ipotizzano per Santanchè il reato di bancarotta. Si tratta di un procedimento distinto da quello sul fallimento di Ki Group srl. In ogni caso, come avvenuto anche per Visibilia, Fratelli d’Italia non cambia posizione e sostiene che l’iscrizione nel registro degli indagati non cambia la posizione della ministra, mentre potrebbe farlo un eventuale rinvio a giudizio. Le opposizioni, invece, chiedono le dimissioni di Santanchè, con il Pd che parla di ministra “plurindagata” e di “oltraggio alle istituzioni”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

santanch232 indagata per bancarotta nuova grana per il governo

© Lanotiziagiornale.it - Santanchè indagata per bancarotta: nuova grana per il governo

Approfondimenti su Santanche Indagata

Nuova grana per Santanchè: è indagata per un’altra bancarotta

Daniela Santanchè è ufficialmente indagata per bancarotta.

Ipotesi bancarotta, Santanchè indagata

La ministra del Turismo Daniela Santanchè è stata iscritta nel registro degli indagati dalla Procura di Milano.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Santanche Indagata

Argomenti discussi: Santanchè indagata a Milano per un'altra ipotesi di bancarotta; Santanchè indagata a Milano per un'altra ipotesi di bancarotta; Askatasuna, l’annuncio dei militanti: In piazza a Roma il 28 marzo; Tg News – 10/2/2026.

Daniela Santanchè è indagata a Milano per un'altra ipotesi di bancarottaLa ministra del Turismo è sotto la lente dalla procura di Milano per Bioera, la spa del gruppo di biofood di cui è stata presidente fino al 2021. I legali: Atto dovuto ... ilfoglio.it

Daniela Santanchè indagata per bancarotta: nuovo fascicolo sul fallimento BioeraDaniela Santanchè indagata dalla Procura di Milano per bancarotta nel caso Bioera: il nuovo procedimento si aggiunge alle altre inchieste che riguardano le società del gruppo e il ruolo ricoperto dall ... notizie.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.