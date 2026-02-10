La ex presidente di Bioera, Santanché, è stata iscritta nel registro degli indagati a Milano con l’ipotesi di bancarotta. La società, fallita nel 2024, è finita sotto la lente degli inquirenti, che vogliono capire se ci siano state irregolarità nella gestione. Si tratta di un nuovo filone nell’ambito delle indagini, che si aggiunge a quello già aperto sul crac di Ki Group, fallita nel giugno 2025.

Si tratta di un altro filone giudiziario oltre a quello relativo al crac di Ki Group, fallita il 5 giugno 2025.

Santanché indagata a Milano con ipotesi di bancarotta per il fallimento di Bioera del 2024, società da lei presieduta fino al 2021

La ministra del Turismo Daniela Santanchè è indagata a Milano per bancarotta.

La ministra Daniela Santanché è indagata a Milano per un’altra bancarotta, questa volta legata al fallimento di Bioera.

