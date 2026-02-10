Santanchè | fallimento Bioera nuova indagine per bancarotta

La ministra del Turismo Daniela Santanchè è ora indagata dalla Procura di Milano per bancarotta. L’indagine nasce dal fallimento della società Bioera, e ricollega direttamente la sua posizione a questa vicenda. La procura ha aperto un nuovo fascicolo, che si aggiunge ad altri eventuali accertamenti sulla gestione dell’azienda. La politica e le sue implicazioni tornano a far parlare di questa crisi aziendale, mentre l’indagine continua a muoversi sui dettagli delle operazioni compiute.

La Procura di Milano ha inserito la ministra del Turismo, Daniela Santanchè nel registro degli indagati nell'ambito di un nuovo fascicolo che ipotizza il reato di bancarotta, legato al fallimento di Bioera Un nuovo fronte giudiziario si apre per la ministra del Turismo, Daniela Santanchè. La Procura di Milano l’ha iscritta nel registro degli indagati nell’ambito di un nuovo fascicolo che ipotizza il reato di bancarotta, legato al fallimento di Bioera, la spa del gruppo del biofood di cui la senatrice è stata presidente fino al 2021. Quello di Bioera non è però un caso isolato. Già nei mesi scorsi, un altro fascicolo era stato aperto per il crack di Ki Group srl, altra società riconducibile allo stesso perimetro imprenditoriale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

