Santanchè | fallimento Bioera nuova indagine per bancarotta

La ministra del Turismo Daniela Santanchè è ora indagata dalla Procura di Milano per bancarotta. L’indagine nasce dal fallimento della società Bioera, e ricollega direttamente la sua posizione a questa vicenda. La procura ha aperto un nuovo fascicolo, che si aggiunge ad altri eventuali accertamenti sulla gestione dell’azienda. La politica e le sue implicazioni tornano a far parlare di questa crisi aziendale, mentre l’indagine continua a muoversi sui dettagli delle operazioni compiute.

La Procura di Milano ha inserito la ministra del Turismo, Daniela Santanchè nel registro degli indagati nell'ambito di un nuovo fascicolo che ipotizza il reato di bancarotta, legato al fallimento di Bioera Un nuovo fronte giudiziario si apre per la ministra del Turismo, Daniela Santanchè. La Procura di Milano l’ha iscritta nel registro degli indagati nell’ambito di un nuovo fascicolo che ipotizza il reato di bancarotta, legato al fallimento di Bioera, la spa del gruppo del biofood di cui la senatrice è stata presidente fino al 2021. Quello di Bioera non è però un caso isolato. Già nei mesi scorsi, un altro fascicolo era stato aperto per il crack di Ki Group srl, altra società riconducibile allo stesso perimetro imprenditoriale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Santanchè: fallimento Bioera, nuova indagine per bancarotta Approfondimenti su Bioera Fallimento Fallimento Bioera, ministra Santanchè indagata a Milano per bancarotta La ministra del Turismo Daniela Santanchè è indagata a Milano per bancarotta. Caso Santanchè, ministra indagata per bancarotta per il fallimento di Bioera La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, è di nuovo sotto inchiesta a Milano. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Bioera Fallimento Argomenti discussi: Santanchè indagata a Milano per un'altra ipotesi di bancarotta; Santanchè indagata a Milano per un'altra ipotesi di bancarotta. Santanchè, nuova indagine per bancarotta: sotto inchiesta il fallimento BioeraC'è un'altra indagine che coinvolge Daniela Santanchè. La ministra del Turismo è indagata a Milano per un'altra ipotesi di bancarotta, quella che riguarda il fallimento di Bioera, la spa del gruppo ... tg.la7.it Daniela Santanchè, nuova inchiesta per bancarotta a carico della ministra: nel mirino il fallimento di BioeraMILANO - La ministra del Turismo Daniela Santanchè è indagata a Milano per un'altra ipotesi di bancarotta, quella che riguarda ... msn.com La ministra del Turismo Daniela Santanchè risulta indagata per bancarotta dalla Procura di Milano nel fascicolo che riguarda Bioera. Si tratta di un altro fascicolo rispetto a quello che la vede già indagata per il fallimento di Ki Group srl. - facebook.com facebook La Procura di Milano ha iscritto la ministra Daniela Santanchè nel registro degli indagati per bancarotta nel procedimento che riguarda Bioera. Si tratta di un fascicolo separato da quello sul fallimento di Ki Group x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.