Santanchè annuncia 5milioni per salvare l’estate del Sud colpito dal ciclone Harry

La ministra del Turismo Daniela Santanchè ha annunciato un investimento di 5 milioni di euro per aiutare le regioni del Sud colpite dal ciclone Harry. Durante un evento a Milano, in occasione della Bit, Santanchè ha detto che le isole Sicilia, Calabria e Sardegna non si arrendono e continueranno a ricevere attenzione e risorse. Accanto a lei, il governatore calabrese Roberto Occhiuto ha ribadito l’impegno di rafforzare il settore turistico in questa zona.

"Welcome to Sud Italia. Sicilia, Calabria e Sardegna: la Meraviglia non si ferma". È il titolo dell'evento presentato a Milano, in occasione della Bit (Borsa internazionale del turismo), dalla ministra del Turismo, Daniela Santanchè, insieme con il governatore della Calabria Roberto Occhiuto. Presenti anche l'Ad di Enit SpA Ivana Jelinic e gli assessori al Turismo della Regione Sicilia Elvira Amata e della Regione Sardegna Franco Cuccureddu. Un'occasione speciale per l'annuncio di uno stanziamento di 5 milioni di euro a sostegno del turismo nei territori colpiti dal ciclone Harry.

