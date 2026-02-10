Sanremo torna alle certezze | la scelta che nessuno si aspettava

Sanremo torna alle sue radici e sorprende tutti. La scelta fatta dagli organizzatori non è quella che molti si aspettavano, ma promette di portare il festival su un binario più semplice e diretto. Tra spettacoli leggeri, battute di comicità e i grandi nomi della musica italiana, l’edizione di quest’anno si presenta come un ritorno alle certezze di sempre.

Carlo Conti prende una decisione inattesa e chiama Nino Frassica a sostituire Andrea Pucci. La scelta arriva in un momento delicato, ma porta con sé sorrisi autentici, leggerezza surreale e comicità intelligente. Frassica sale sul palco dell'Ariston con l'obiettivo di coinvolgere il pubblico e al tempo stesso regalare momenti imprevedibili che fanno ridere senza banalità. Il Festival dimostra di voler puntare su chi conosce profondamente tempi, emozioni e atmosfere della kermesse, garantendo equilibrio e continuità.

