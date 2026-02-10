Carlo Conti sorprende i fan e annuncia su Instagram che Tiziano Ferro sarà il superospite di apertura del Festival di Sanremo 2026, in programma martedì 24 febbraio. La notizia scatena entusiasmo tra gli appassionati, che aspettano con trepidazione l’evento. Dopo mesi di speculazioni e rifiuti, il volto di Ferro si aggiunge al cast, promettendo una serata da ricordare.

Il puzzle del Festival di Sanremo 2026 aggiunge un tassello che pesa come un macigno. Carlo Conti ha scelto Instagram per l’annuncio che nessuno si aspettava, perché dopo tanti rifiuti, ecco che Tiziano Ferro sarà il superospite della prima serata, martedì 24 febbraio. Un ritorno che sa di grande musica e di scelte strategiche precise, perché il cantante di Latina non calcava il palco dell’Ariston in veste di guest star dal 2020, quando Amadeus lo aveva voluto per tutte e cinque le serate di quella edizione memorabile. La prima serata è quella che dà il tono all’intero Festival, che cattura l’attenzione mediatica, che deve convincere il pubblico a restare incollato alla tv per le successive quattro serate. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Sanremo 2026, Tiziano Ferro apre il Festival: l’annuncio di Conti che emoziona i fan

