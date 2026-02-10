Sanremo 2026 rebus Eurovision | i Big si dividono tra sì e no!

Questa mattina si è acceso il dibattito tra i big in gara al Festival di Sanremo 2026. Alcuni artisti vogliono partecipare all’Eurovision, altri invece sono pronti a boicottare l’evento, creando divisioni tra i cantanti. La settantaseiesima edizione del festival diventa così un terreno di scontro tra chi spinge per l’esperienza internazionale e chi preferisce evitare polemiche. Le decisioni si aspettano nei prossimi giorni, mentre intanto si fanno già sentire i primi messaggi sociali e le tensioni tra i protagonisti.

Tra boicottaggi e messaggi sociali il fronte dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2026 si spacca La settantaseiesima. La settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo entra nel vivo non solo per la musica, ma per il peso politico che la vittoria porta con sé. Il primo posto al Teatro Ariston garantisce infatti il diritto di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2026, previsto a Vienna, ma la partecipazione di Israele ha innescato una reazione a catena tra gli artisti scelti da Carlo Conti. Se Levante ha già ufficializzato il suo eventuale gran rifiuto per protesta, il resto della classe dei Big appare più cauto. 🔗 Leggi su Novella2000.it

A poche settimane dall’inizio di Sanremo 2026, i Big sono già in tensione.

Sayf, il cantante italo-tunisino, si prepara al suo debutto tra i big.

