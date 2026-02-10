Martedì 24 febbraio, il Festival di Sanremo si apre con un ospite molto atteso: Tiziano Ferro. L’annuncio è arrivato dai social di Carlo Conti, che ha mostrato tutta la sua soddisfazione per la presenza del cantante. La serata promette grandi emozioni con una star del calibro di Ferro sul palco.

Martedì 24 febbraio, il palco del Festival di Sanremo vedrà un ospite d’eccezione, Tiziano Ferro. L’annuncio è arrivato direttamente dai social del conduttore e direttore artistico Carlo Conti, che ha condiviso la propria soddisfazione: “Sono molto contento che Tiziano abbia accettato il mio invito”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv) Il cantante tornerà così all’Ariston, dove in passato ha già lasciato il segno con le sue performance, per presentare il nuovo album Sono un grande, uscito lo scorso autunno, e anticipare l’inizio del tour negli stadi, che prenderà il via il 30 maggio a Lignano Sabbiadoro e proseguirà fino al 12 luglio con tappe a Milano, Torino, Bologna, Padova, Roma, Napoli, Ancona, Bari e Messina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sanremo 2026, c'è il nome del superospite della prima serata

