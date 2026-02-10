Sanità le opposizioni in presidio sotto il Pirellone | Vuoi farti curare? Paga!

Prima della seduta straordinaria del Consiglio regionale della Lombardia, le opposizioni hanno fatto un presidio sotto il Pirellone. Con striscioni provocatori come “Vuoi farti curare? Paga!” e “Basta con il ricatto della destra”, i consiglieri di Pd, M5s, Patto Civico, Avs e Italia Viva hanno deciso di protestare contro le nuove misure sulla sanità che, a loro avviso, rischiano di rendere più difficile l’accesso alle cure per i cittadini. La tensione si fa sentire mentre si avvicina il momento della

Prima della seduta straordinaria del Consiglio regionale della Lombardia sulla sanità, i consiglieri di Pd, M5s, Patto Civico, Avs e Italia Viva si sono riuniti in presidio sotto Palazzo Pirelli con gli striscioni “Vuoi farti curare? Paga!” e “Basta con il ricatto della destra”. L'intervento di.🔗 Leggi su Milanotoday.it Approfondimenti su Sanità Pirellone Uomini e donne, Gemma Galgani accetta il doppio bacio da Pio e Amedeo: "Se vuoi farti un giro con tutti e 2" La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Sanità Pirellone Argomenti discussi: Un’unità di crisi sulla sanità. La richiesta delle opposizioni in Regione – VIDEO; Opposizione in crisi, Ssn in bilico: il ddl delega è un’occasione (gravemente) trascurata; Sanità pugliese, opposizioni in Consiglio regionale al fianco dei medici di base; Opposizione all'attacco sul piano per le liste d'attesa: Calato dall'alto, servono coinvolgimento dei medici e risorse. L’eterna crisi della sanità in Molise: dalla mancanza di personale ai tagli delle guardie mediche. E il sindaco di Isernia da più di 40 notti dorme in tenda davanti all ...Protesta contro tagli e chiusure: 7mila in piazza a sostegno del sindaco di Isernia che chiede garanzie per l'ospedale locale ... ilfattoquotidiano.it Sanità pugliese, opposizioni in Consiglio regionale al fianco dei medici di baseMedici pugliesi sul piede di guerra. Non retrocede la volontà dei sindacati medici della Regione Puglia di scendere in piazza il prossimo 14 febbraio per un’ assemblea pubblica sul tema della sanità e ... trmtv.it Opposizioni e sindacati in allarme in Commissione Sanità: “Rischio contratti peggiorativi, assunzioni senza concorso e sanità sempre più lontana dal controllo pubblico" - facebook.com facebook Sanità: opposizioni, Rocca spieghi cosa sta succedendo al S. Raffaele di Velletri x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.