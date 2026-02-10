Sanità Lazio UGL Salute | Riapertura del San Raffaele Velletri grande opportunità

Da iltempo.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La UGL Salute annuncia che la riapertura del San Raffaele di Velletri rappresenta una grande opportunità. Dopo anni di chiusura, i rappresentanti sindacali sono tornati a discutere con le istituzioni regionali, in un incontro in Regione, per fare il punto sulla ripresa delle attività. La speranza è di riportare servizi sanitari importanti nel territorio e creare nuove occasioni di lavoro.

La UGL Salute, rappresentata dal segretario nazionale Gianluca Giuliano e dal vicesegretario del Lazio Gianluca Gaeta, ha partecipato all'incontro convocato in Regione per discutere la possibile riapertura del San Raffaele di Velletri, struttura sanitaria chiusa da tempo e al centro di un confronto istituzionale molto atteso. “Abbiamo accolto con favore questo momento di dialogo – dichiara Gianluca Giuliano – perché la riattivazione del San Raffaele rappresenterebbe un'opportunità concreta per alleggerire la pressione sulle strutture pubbliche limitrofe, oggi messe a dura prova da carenze di personale, sovraccarichi assistenziali e liste d'attesa sempre più critiche. 🔗 Leggi su Iltempo.it

sanit224 lazio ugl salute riapertura del san raffaele velletri grande opportunit224

© Iltempo.it - Sanità Lazio UGL Salute: “Riapertura del San Raffaele Velletri grande opportunità"

Approfondimenti su San Raffaele Velletri

"Restituiti servizi essenziali". Ugl Salute sulla riapertura del San Giacomo

La UGL Salute annuncia che il san Giacomo riapre i servizi essenziali.

Aggressione al San Gerardo di Monza, UGL Salute: basta violenze contro chi lavora in sanità 

Questa mattina al Pronto Soccorso di Monza si è verificata un’aggressione ai danni di alcuni infermieri.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su San Raffaele Velletri

Argomenti discussi: Ugl Salute esulta per la riapertura del San Giacomo: Servizi essenziali restituiti ai cittadini. Il sindacato chiede assunzioni e tempi certi per il nuovo ospedale del centro storico; Liste d'attesa nella sanità, per l'Ugl positive le decisioni del ministro Schillaci; Sanità, Giuliano UGL: Il vincolo di esclusività è un freno al sistema; UGL Salute Lazio: Soddisfazione per futura riapertura del San Giacomo.

UGL Salute Lazio: Soddisfazione per futura riapertura del San GiacomoSaranno restituiti servizi essenziali ai cittadini Riceviamo e pubblichiamo. La futura riapertura del San Giacomo non è solo una buona notizia: è il risultato di una battaglia che la UGL Salute porta ... expartibus.it

Lazio. Cuozzo (Ugl): Con Piano Bondi a rischio lavoro e diritto alla saluteIl sindacalista ha ribadito che applicare calcoli ragionieristici che si basano soprattutto sulla chiusura di strutture e sulla riduzione dei posti letto e del personale non farà altro che ... quotidianosanita.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.