La UGL Salute annuncia che la riapertura del San Raffaele di Velletri rappresenta una grande opportunità. Dopo anni di chiusura, i rappresentanti sindacali sono tornati a discutere con le istituzioni regionali, in un incontro in Regione, per fare il punto sulla ripresa delle attività. La speranza è di riportare servizi sanitari importanti nel territorio e creare nuove occasioni di lavoro.

La UGL Salute, rappresentata dal segretario nazionale Gianluca Giuliano e dal vicesegretario del Lazio Gianluca Gaeta, ha partecipato all'incontro convocato in Regione per discutere la possibile riapertura del San Raffaele di Velletri, struttura sanitaria chiusa da tempo e al centro di un confronto istituzionale molto atteso. “Abbiamo accolto con favore questo momento di dialogo – dichiara Gianluca Giuliano – perché la riattivazione del San Raffaele rappresenterebbe un'opportunità concreta per alleggerire la pressione sulle strutture pubbliche limitrofe, oggi messe a dura prova da carenze di personale, sovraccarichi assistenziali e liste d'attesa sempre più critiche. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sanità Lazio UGL Salute: “Riapertura del San Raffaele Velletri grande opportunità"

