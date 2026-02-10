Sanità e sicurezza | arriva la videosorveglianza intelligente in ospedale
Quest’anno in Trentino si sono verificati circa cento casi di aggressioni contro il personale ospedaliero. La direzione ha deciso di installare un sistema di videosorveglianza intelligente per tutelare medici e infermieri. L’obiettivo è prevenire gli incidenti e garantire un ambiente più sicuro negli ospedali.
Sono circa un centinaio i casi di aggressività nei confronti del personale ospedaliero trentino registrati nel corso del 2025. In particolar modo, le situazioni più frequenti si sono verificate nei momenti di accettazione e triage ed hanno coinvolto principalmente infermieri, operatori socio-sanitari e personale amministrativo. L’evento è stato organizzato per presentare il nuovo sistema di videosorveglianza supportato dall’intelligenza artificiale che, in via sperimentale, prenderà piede a partire dal 1º marzo al 31 maggio 2026. L'idea è proprio quella di far fronte a questa criticità e garantire un ambiente di lavoro sicuro ai dipendenti di Apss.🔗 Leggi su Trentotoday.it
Approfondimenti su Sanità Sicurezza
Videosorveglianza intelligente. Ecco le telecamere collegate con le forze dell’ordine
Ultime notizie su Sanità Sicurezza
Argomenti discussi: ? Sanità e sicurezza: arriva la videosorveglianza intelligente al pronto soccorso; Prorogati i termini per partecipare al contest Salute e sicurezza…insieme!; Dai fondatori di Fitbit arriva Luffu: AI per gestire salute e sicurezza della famiglia; Contest Salute e sicurezza…insieme!, c’è tempo fino al 31 marzo per inviare i progetti.
Sanità, il presidio dei dipendenti arriva davanti alla Regione: Pronti allo scioperoInfermieri e amministrativi Fials si sono ritrovati sotto la sede della Direzione di ATSL3 di via Bertani per protestare contro i nuovi orari delle Case di Comunità e la carenza di organici e avverte: ... lavocedigenova.it
Arriva nel Lazio l’Osservatorio regionale sulla sicurezza degli operatori sanitariIstituito con delibera regionale l’Osservatorio avrà il compito di delineare e comprendere il fenomeno delle aggressioni al personale sanitario. D’Amato: Chi aggredisce un medico o un infermiere ... quotidianosanita.it
Sicurezza alimentare e sanità, parla Limone il dg Asl Caserta - facebook.com facebook
Sicurezza alimentare e sanità, parla Limone il dg Asl Caserta x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.