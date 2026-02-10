Sanità e sicurezza | arriva la videosorveglianza intelligente in ospedale

Quest’anno in Trentino si sono verificati circa cento casi di aggressioni contro il personale ospedaliero. La direzione ha deciso di installare un sistema di videosorveglianza intelligente per tutelare medici e infermieri. L’obiettivo è prevenire gli incidenti e garantire un ambiente più sicuro negli ospedali.

Sono circa un centinaio i casi di aggressività nei confronti del personale ospedaliero trentino registrati nel corso del 2025. In particolar modo, le situazioni più frequenti si sono verificate nei momenti di accettazione e triage ed hanno coinvolto principalmente infermieri, operatori socio-sanitari e personale amministrativo. L’evento è stato organizzato per presentare il nuovo sistema di videosorveglianza supportato dall’intelligenza artificiale che, in via sperimentale, prenderà piede a partire dal 1º marzo al 31 maggio 2026. L'idea è proprio quella di far fronte a questa criticità e garantire un ambiente di lavoro sicuro ai dipendenti di Apss.🔗 Leggi su Trentotoday.it

