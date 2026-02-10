Sanità calabrese tra ambulanze bloccate e conti in disordine interrogazione di Alecci a Occhiuto

La sanità in Calabria si trova in una situazione critica. Le ambulanze nuove di zecca sono ferme da mesi a causa di fermi amministrativi, alcuni da più di un anno. Alecci ha chiesto chiarimenti a Occhiuto sulla gestione disordinata dei conti e sul blocco dei mezzi di soccorso. La regione fatica a garantire servizi di emergenza efficienti, mentre le ambulanze rimangono ferme senza motivo apparente.

La denuncia del consigliere regionale dem: "Una situazione che mette in luce problemi ben più gravi della semplice burocrazia ma sono provvedimenti che nascono da debiti pendenti ormai datati" "In Calabria, anche le ambulanze diventano vittime di una gestione amministrativa superficiale e approssimativa, alcuni mezzi di soccorso, acquistati recentemente dalla regione, sono infatti bloccati da fermi amministrativi che durano da mesi, in alcuni casi addirittura dall'estate scorsa". E' quanto denuncia il consigliere regionale e capogruppo del partito democratico Ernesto Francesco Alecci. "Una situazione-aggiunge-che mette in luce problemi ben più gravi della semplice burocrazia: il fermo amministrativo di un'ambulanza di proprietà dell'Asp rivela che i conti della sanità calabrese non sono in ordine.

