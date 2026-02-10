Sangiustese Un buon punto a Fermignano

La Sangiustese ottiene un punto importante a Fermignano. Il tecnico commenta così il risultato:

"L’importante è non perdere quando non si può vincere e a Fermignano abbiamo colto un punto in una partita in cui il pareggio mi sembra il risultato più giusto". Marco Sansovini, allenatore della Sangiustese, tira le somme al termine della gara. "Il risultato è giusto, anche loro – osserva – hanno avuto le occasioni mentre noi abbiamo avuto di più il pallino in mano, a parte qualche tratto. La Fermignanese sta disputando un ottimo campionato e ancora una volta ha dimostrato di essere un’ottima squadra". La vittoria sarebbe stata il coronamento di una prova perfetta. "È mancato il graffio finale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

