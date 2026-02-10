SanGiò in Love 2026

A San Giovanni Lupatoto si prepara un febbraio ricco di eventi dedicati all’amore e alla socialità. L’amministrazione comunale ha messo in campo una serie di iniziative per rendere il centro cittadino più vivo e coinvolgente. Le strade si riempiranno di musica, incontri e momenti di condivisione, con l’obiettivo di far vivere a residenti e visitatori un mese speciale.

San Giovanni Lupatoto presenta un febbraio all'insegna dell'amore, della condivisione e della vitalità del centro cittadino con , la rassegna di iniziative promossa dall'Amministrazione comunale per animare la città nel mese di febbraio. Luminarie tematiche, allestimenti urbani, vetrine a tema, iniziative culturali e appuntamenti dedicati a famiglie, coppie e giovani renderanno San Giovanni Lupatoto un vero e proprio percorso diffuso dell'amore, capace di valorizzare il tessuto commerciale e sociale del territorio e di offrire ai cittadini e ai visitatori un'esperienza accogliente e coinvolgente.

